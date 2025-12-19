Движение автобусов у метро "Площадь Александра Невского" изменятся с 16 января

Изменения внесены для оптимизации остановки и маршрута следования автобусов.

С 16 января 2026 года произойдут изменения в движении двух автобусных маршрутов Центрального района Санкт-Петербурга. Изменения внесены для оптимизации остановки и маршрута следования автобусов. Об этом информирует пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Автобус № 19 ("станция метро "Площадь Александра Невского" – станция метро "Чернышевская"") теперь начнёт движение не с Невского проспекта, а с Амбарной улицы. Такое изменение позволяет создать единую пересадочную площадку с маршрутом № 55. Добавляется новая остановка "Амбарная улица" в прямом направлении, а остановка "станция метро "Площадь Александра Невского"" исключается из расписания в обратном направлении.

Автобус № 55 полностью переориентируется: начальная точка перемещается с Амбарной улицы на улицу Красного Текстильщика вблизи Единой службы выдачи документов. Новый маршрут изменится противоположно существующему направлению, и номер автобуса сменится на "Единый центр документов – станция метро "Площадь Александра Невского"".

Данные изменения призваны повысить комфорт передвижения пассажиров обоих маршрутов. Рекомендуем пассажирам заблаговременно сверяться с актуальной информацией в мобильных приложениях и на официальных ресурсах городского транспорта.

Фото: пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок"