Возбуждено уголовное дело об обрушении жилого дома на Гороховой

Собственникам квартир был причинен имущественный ущерб на сумму не менее 31 млн рублей.

В Петербурге возбуждено уголовное дело об обрушении жилого дома в Адмиралтейском районе. Об этом сообщили в следственном отделе по Адмиралтейскому району ГСУ Следственного комитета России по Санкт-Петербургу.

По версии следствия, неустановленные должностные лица СПб ГКУ "Жилищное агентство Адмиралтейского района Санкт-Петербурга", администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, Жилищного комитета Правительства Санкт-Петербурга достоверно зная о проведении в 2020 и 2023 годах обследований части здания, расположенного по адресу: улица Гороховая д. 37 лит. А, пом 2-н и квартир №№ 21,23,25,27,29, 36 в соответствии с которыми, состояние отдельных конструкций, а также техническое состояние оснований под стенами и стен здания были признаны аварийными, ненадлежащим образом исполнили свои должностные обязанности. Следственный отдел по Адмиралтейскому району

Должностные лица не предприняли мер к обеспечению сохранности дома, к своевременной реализации процедуры признания его аварийным и подлежащим реконструкции, вследствие чего 20 декабря 2023 года произошло обрушение части дома. Собственникам квартир был причинен имущественный ущерб на сумму не менее 31 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч.1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба).

Расследование продолжается.

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