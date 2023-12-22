В Петербурге стартовала реставрация особняка Веге

Разрешение на проведение работ уже выдал городской комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

В Петербурге началась реставрация объекта культурного наследия – особняка Г. И. Веге на Октябрьской набережной. Заказчиком и инвестором стал девелопер Setl Group, проект подготовили специалисты ООО "НИиПИ "Спецреставрация". Об этом рассказали в пресс-службе застройщика 4 апреля.

В Setl Group отметили, что планируется воссоздание утраченных архитектурных деталей: дымовых труб, балюстрады над вторым этажом, балконов с ажурными коваными ограждениями. Между окнами второго и третьего этажей, над центральным входом, восстановят капители и пилястры, а на северном фасаде здания, спустя почти 100 лет, вновь появятся уникальные цветные витражи. Внутри особняка сделают парадную лестницу с кариатидами.

Для приведения здания в работоспособное состояние нужно частично заменить его конструкции, для этого мы будем аккуратно и фрагментарно снимать детали отделки, реставрировать их и возвращать на место. Предстоят большие работы по воссозданию фасадов. Их декор будет выполняться по иконографии, однако труд лепщиков и скульпторов имеет как научную, так и творческую составляющую. Мария Шапченко, руководитель архитектурно-реставрационной мастерской №2 ООО "НИиПИ "Спецреставрация"

Разрешение на проведение работ уже выдал комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга. Реставрацию особняка завершат в течение года. После восстановления здание приспособят "под современные функции".

Особняк Г. И. Веге – здание постройки конца XIX века в стиле эклектика на территории бывшего Киновиевского ультрамаринового завода промышленника Георгия Веге.

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Фото: пресс-служба Setl Group