Петербуржцам показали процесс реставрации помещений Парадной лестницы дома Пашкова

Сейчас специалисты расчищают поверхности стен, потолка и лепного декора от старых слоёв краски.

Жителям Северной столицы показали процесс реставрации помещений Парадной лестницы дома Пашкова. Фотографии опубликовали в tg-канале "Правительство Петербурга".

Сейчас специалисты расчищают поверхности стен, потолка и лепного декора от старых слоёв краски. Кроме того, рабочим предстоит провести работы по усилению и протезированию балок перекрытия. Реставраторы вскроют участки опоры балок на несущие стены, где были сильные намокания.

Главная задача — по возможности сохранить оригинальные каменные ступени. На тех участках, где есть серьёзные утраты, реставраторы вставят камни известняка из того же путиловского месторождения, приближенного по внешнему виду и техническим характеристикам к историческому. Пресс-служба правительства Петербурга

За период с 2007 по 2021 год на работы по поддержанию облика "Дома Пашкова" было выделено 355,7 млн рублей. За счёт этих средств удалось привести в порядок лицевой фасад, ансамбль парадной анфилады второго этажа и провести ремонт на крыше.

Ранее мы писали, что началась реставрация Парадной лестницы дома Департамента уделов на Литейном проспекте.

Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга