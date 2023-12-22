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Петербуржцам показали процесс реставрации помещений Парадной лестницы дома Пашкова
Сегодня, 16:17
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Петербуржцам показали процесс реставрации помещений Парадной лестницы дома Пашкова

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Сейчас специалисты  расчищают поверхности стен, потолка и лепного декора от старых слоёв краски.

Жителям Северной столицы показали процесс реставрации помещений Парадной лестницы дома Пашкова. Фотографии опубликовали в tg-канале "Правительство Петербурга". 

Сейчас специалисты  расчищают поверхности стен, потолка и лепного декора от старых слоёв краски. Кроме того, рабочим предстоит провести работы по усилению и протезированию балок перекрытия. Реставраторы вскроют участки опоры балок на несущие стены, где были сильные намокания. 

Главная задача — по возможности сохранить оригинальные каменные ступени. На тех участках, где есть серьёзные утраты, реставраторы вставят камни известняка из того же путиловского месторождения, приближенного по внешнему виду и техническим характеристикам к историческому.

Пресс-служба правительства Петербурга

За период с 2007 по 2021 год на работы по поддержанию облика "Дома Пашкова" было выделено 355,7 млн рублей. За счёт этих средств удалось привести в порядок лицевой фасад, ансамбль парадной анфилады второго этажа и провести ремонт на крыше. 

Ранее мы писали, что началась реставрация Парадной лестницы дома Департамента уделов на Литейном проспекте.

Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга

Теги: дом пашкова, парадная лестница
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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