На 3 года реставрации дома Пашкова выделят 64,5 млн рублей

На данный момент в здании проходит восстановление исторического облика гардеробной.

Правительство Петербурга рассказало о ходе работ по реставрации "Дома Пашкова И.В." (дом №37-39 по Литейному проспекту). Как сообщила пресс-служба Смольного, в ближайшие 3 года на работы, связанные с фасадами и интерьерами здания, выделят 64,5 млн рублей.

Прямо сейчас реставраторы работают над восстановлением гардеробной. Отмечается, что благодаря ранее проведённым мероприятиям сохранится общая панорама улицы, которая давно стала визитной карточкой Петербурга.

За период с 2007 по 2021 г.г. на работы по поддержанию облика "Дома Пашкова" было выделено 355,7 млн рублей. За счёт этих средств удалось привести в порядок лицевой фасад, ансамбль парадной анфилады второго этажа и провести ремонт на крыше.

Ране мы сообщили о том, что в доме Челищева через 2-3 года откроется Новый Академический музей.

Фото: citywalls.ru