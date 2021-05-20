В доме Челищева через 2-3 года откроется Новый Академический музей

На данный момент частично завершены первоочередные противоаварийные работы на здании.

В доме Челищева на Вознесенском проспекте, 36, откроет свои двери Новый Академический музей. Как рассказали "Петербургскому дневнику" в музее Академии художеств, на данный момент утверждено техническое задание и разработаны эскизные варианты концепции музея.

Помещения музея приспособят под фондохранилище и реставрационные мастерские, в которых будут работать, в том числе, с произведениями из гипса и всеми видами графики. Появятся кабинеты для научной работы, а также административные и технические помещения Алексей Мудров, директор музея Академии художеств

На данный момент частично завершены первоочередные противоаварийные работы на здании. По периметру дом Челищева закрыт от незаконного проникновения, объект находится под круглосуточной охраной.

Предполагается, что новый музей может открыть свои двери для посещения не раньше, чем через 2-3 года, то есть до 2025 года.

Также стало известно, когда в "доме Лермонтова" на Садовой может начаться реставрация.

Фото: Петербургский дневник (Александр Глуз)