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Председатель ТСЖ предстанет перед судом за перепланировку чердака Доме Челищева
Сегодня, 14:28
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Председатель ТСЖ предстанет перед судом за перепланировку чердака Доме Челищева

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Ущерб составил почти 2 млн рублей.

Прокуратура направила в суд уголовное дело о повреждении объекта культурного наследия "Дом Челищева". Он находится на Вознесенском проспекте, 31. 

Дело было возбуждено в отношении председателя правления ТСЖ. По версии следствия, с марта 2020 года по октября 2021 года он без согласия уполномоченных на то органов изменил планировку чердака, обустроил кирпичные стены внутри пространства и смонтировал световые окна. 

В результате незаконных действий на объекте культурного наследия произошло изменение форм, габаритов и конфигурации скатных крыш дворового корпуса, исторического объемно-планировочного решения в габаритах капитальных стен, а также характера отделки дворового фасада, являющихся предметом охраны.

прокуратура Петербурга.

Ущерб оценили в 1,9 млн рублей.

Материалы дела рассмотрит Дзержинский районный суд. 

Фото: прокуратура Петербурга

Теги: дом челищева, перепланировка, ремонт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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