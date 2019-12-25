Председатель ТСЖ предстанет перед судом за перепланировку чердака Доме Челищева

Прокуратура направила в суд уголовное дело о повреждении объекта культурного наследия "Дом Челищева". Он находится на Вознесенском проспекте, 31.
Дело было возбуждено в отношении председателя правления ТСЖ. По версии следствия, с марта 2020 года по октября 2021 года он без согласия уполномоченных на то органов изменил планировку чердака, обустроил кирпичные стены внутри пространства и смонтировал световые окна.
В результате незаконных действий на объекте культурного наследия произошло изменение форм, габаритов и конфигурации скатных крыш дворового корпуса, исторического объемно-планировочного решения в габаритах капитальных стен, а также характера отделки дворового фасада, являющихся предметом охраны.
прокуратура Петербурга.
Ущерб оценили в 1,9 млн рублей.
Материалы дела рассмотрит Дзержинский районный суд.
Фото: прокуратура Петербурга
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