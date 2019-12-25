В доме Челищева на улице Чайковского незаконно строили мансарду

Проверка показала, что работы действительно велись.

Работы, которые велись в Доходном доме Челищева на улице Чайковского, 31 оказались незаконным. Об этом депутат Борис Вишневский узнал в КГИОП.

В здании строили дополнительный мансардный этаж. Ведомство не выдавало на это разрешения, так же как и не получала проектную документацию. Виновных лиц привлекут к ответственности и заставят исполнить обязательства по сохранению объекта культурного наследия.

Доходный дом был построен в 1873 году.

Накануне Вишневский призвал лишить театр Эйфмана права оперативного управления на дом Басевича.

Фото: citywalls.ru