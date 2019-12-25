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В доме Челищева на улице Чайковского незаконно строили мансарду
Сегодня, 15:33
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В доме Челищева на улице Чайковского незаконно строили мансарду

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Проверка показала, что работы действительно велись.

Работы, которые велись в Доходном доме Челищева на улице Чайковского, 31 оказались незаконным. Об этом депутат Борис Вишневский узнал в КГИОП.

В здании строили дополнительный мансардный этаж. Ведомство не выдавало на это разрешения, так же как и не получала проектную документацию. Виновных лиц привлекут к ответственности и заставят исполнить обязательства по сохранению объекта культурного наследия. 

Доходный дом был построен в 1873 году. 

Накануне Вишневский призвал лишить театр Эйфмана права оперативного управления на дом Басевича. 

Фото: citywalls.ru

Теги: дом челищева, мансарда, строительство
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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