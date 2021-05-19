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Вишневский призвал лишить театр Эйфмана права оперативного управления на дом Басевича

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Накануне в здании произошел очередной пожар. Площадь возгорания составила 200 кв.метров.

Депутат Борис Вишневский требует изъять у Академии танца и Академического театра балета Борис Эйфмана Дом Басевича из оперативного управления. Пресс-служба партии "Яблоко" в Петербурге сообщила о том, что Вишневский обратился к губернатору. 

Парламентарий считает, что дом хотят довести до полной аварийности, чтобы оправдать его снос. Накануне в здании на Большой Пушкарской произошел пожар, чем уже не в первый раз. Вишневский отмечает, что консервация здания не проводится, как и аварийные работы. 

Напомним, в доме планируют сделать общежитие для артистов труппы Эйфмана, так как некоторые из них живут в других городах и даже странах. Градозащитники выступают против этого, так как здание будет фактически уничтожено.

Видео: Telegram / Дмитрий Гусев

Теги: дом басевича, театр эйфмана
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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