Вишневский призвал лишить театр Эйфмана права оперативного управления на дом Басевича

Накануне в здании произошел очередной пожар. Площадь возгорания составила 200 кв.метров.

Депутат Борис Вишневский требует изъять у Академии танца и Академического театра балета Борис Эйфмана Дом Басевича из оперативного управления. Пресс-служба партии "Яблоко" в Петербурге сообщила о том, что Вишневский обратился к губернатору.

Парламентарий считает, что дом хотят довести до полной аварийности, чтобы оправдать его снос. Накануне в здании на Большой Пушкарской произошел пожар, чем уже не в первый раз. Вишневский отмечает, что консервация здания не проводится, как и аварийные работы.

Напомним, в доме планируют сделать общежитие для артистов труппы Эйфмана, так как некоторые из них живут в других городах и даже странах. Градозащитники выступают против этого, так как здание будет фактически уничтожено.

Видео: Telegram / Дмитрий Гусев