Для театра Эйфмана построят новый выставочный комплекс на Васильевском острове

Объект появится в переулке Декабристов. В нём разместят выставочную зону, мастерские для подготовки сценического оформления и помещения для хранения декораций и реквизита.

В Петербурге согласован архитектурный облик нового выставочного комплекса для Академического театра балета Бориса Эйфмана. Объект появится на Васильевском острове, в переулке Декабристов.

В новом комплексе разместятся выставочная зона, мастерские для подготовки сценического оформления, а также помещения для хранения декораций и реквизита. Проект уже получил одобрение Комитета по градостроительству и архитектуре.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что развитие инфраструктуры театра станет вкладом в сохранение и развитие петербургских балетных традиций. По его словам, Петербург — родина русского балета, и поддержка театра Бориса Эйфмана — это инвестиции в будущее петербургской школы балета.

При проектировании особое внимание уделили интеграции здания в историческую среду района. Фасады комплекса будут обращены к Уральской улице и гармонично сочетаться с окружающей застройкой, включая объект культурного наследия — комплекс построек бывшего Кожевенного завода. Территорию вокруг комплекса благоустроят и озеленят, также предусмотрено создание открытой автостоянки.

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Фото: Pxhere