К ликвидации пожара привлечены шесть единиц техники и 32 человека личного состава.

В Петроградском районе вновь произошёл пожар в Доме Басевича - доходный дом №7 на Большой Пушкарской улице, 7. Об этом во вторник, 18 мая, Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило около шести часов вечера. Оказалось, что возгорание произошло на четвёртом этаже, позже очаг возгорания удалось ликвидировать. Однако сотрудники спасательных служб обнаружили ещё два. Огонь также распространяется на пятый этаж.

К ликвидации пожара привлечены шесть единиц техники и 32 человека личного состава. На данный момент на месте происшествия работают спасательные службы, а также бригада скорой помощи. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что в ночь на воскресенье в Петербурге опять горел дом Басевича.

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