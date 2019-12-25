Информации о пострадавших не поступало.

В ночь на воскресенье в Петербурге опять горел дом Басевича – доходный дом №7 на Большой Пушкарской улице, 7. О случившемся 16 мая Piter.tv рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Сообщение о пожаре в Петроградском районе поступило на пульт дежурного около 2 часов ночи. Выяснилось, что в здании горела обстановки на площади в 25 кв. м. Пожар был ликвидирован менее чем через час. Информации о пострадавших не поступало.

Немало зданий-памятников Петербурга пережили пожары, однако практически все из них смогли устоять и пока не уступили место новостройкам. В то же время, многие объекты регионального значения намеренно (и зачастую нелегально) снесли, чтобы освободить участки под принципиально новое строительство.

Piter.TV погрузился в архивы и нашел 13 примеров тому за последнее десятилетие, а также поговорил с экспертом городского ВООПИиК о памятниках, их собственниках и отношении властей к судьбам ценных домов.

Фото: Piter.tv