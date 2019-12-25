Руководство театра Бориса Эйфмана прокомментировало ситуацию вокруг реконструкции дома Басевича

В театре недовольны, что из-за искажения фактов, связанных с домом, Борис Эйфман стал объектом травли и обвинений.

Администрация Театра балета Бориса Эйфмана и Академии танца выступили с официальным заявлением по поводу ситуации вокруг дома Басевича, который собираются частично снести. На его месте собираются построить общежитие для деятелей театра, градозащитники против.

В заявлении говорится о том, что дом №7 на Большой Пушкарской был передан в 2019-м году, однако активисты до сих пор выступают против частичного разрушения здания. В связи с этим хореограф Борис Эйфман оказался объектом травли.

Необходимо напомнить: на протяжении многих лет указанный объект ветшал и разрушался, угрожая жизни и здоровью петербуржцев и служа излюбленным местом обитания асоциальных элементов. И все это время "неравнодушная общественность" не проявляла почти никакого интереса к судьбе дома. Волна истерии поднялась именно тогда, когда была завершена длительная подготовка к работам, призванным вдохнуть новую жизнь в почти утраченное строение. говорится в сообщении.

Также отмечается, что на сегодняшний день дом находится в аварийном состоянии. Кроме того, 1-5 этажи лицевого флигеля будут сохранены, а 6-й этаж и мансарды воссозданы.

На данный момент труппа Бориса Эйфмана не имеет своего театрального дома, часть коллектива — иногородние. Появление общежития позволит приглашать специалистов из других городов и стран. Его должны построить в доме №7 и №9 по Большой Пушкарской.

В июле на территории здания несколько раз происходили пожары.

Фото: Piter.TV