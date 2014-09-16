Дом Челищева на Вознесенском будет отремонтирован для Академии художеств

Дом передадут музею после реставрации.

В пятницу, 19 марта, стало известно, что Музей Академии художеств получит в распоряжение "Дом Челищева" на Вознесенском проспекте, а перед этим здание будет отремонтировано, сообщили в комитете имущественных отношений.

Здание было заброшенным много лет, в 2009 году дом был признан аварийным, его перевели из жилого в нежилое. После ремонта туда переведут фонды, реставрационные мастерские и административные помещения. Отмечается, что ремонтные работы выполнят в рамках федеральной адресной инвестпрограммы.

Напомним, что здание выставляли на торги, чтобы сделать там гостиницу, но покупателей не нашлось.

Ранее мы писали, что фасады дома Утина в Адмиралтейском районе будут отреставрированы.

Фото: citywalls.ru