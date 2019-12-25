В Петербурге открылась выставка картин Филиппа Орлова "Котлован"

В Петербурге можно посетить выставку картин Филиппа Орлова. Проект называется "Котлован".
Экспозицию открыли в Итальянском зале Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина. Посетители увидят рисунки, выполненные углем и маркером, а также живописные работы и акварели.
Известно, что художник Филипп Орлов является выпускником Академии Художеств.
Выставка будет работать до 30 декабря.
Ранее на Piter.tv: в Петербурге открылась выставка "Гардероб императора. К 350-летию со дня рождения Петра Великого".
Фото: Санкт-Петербургская академия художеств
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