В Петербурге открылась выставка картин Филиппа Орлова "Котлован"

Работы можно увидеть в Итальянском зале Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина.

В Петербурге можно посетить выставку картин Филиппа Орлова. Проект называется "Котлован".

Экспозицию открыли в Итальянском зале Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина. Посетители увидят рисунки, выполненные углем и маркером, а также живописные работы и акварели.

Известно, что художник Филипп Орлов является выпускником Академии Художеств.

Выставка будет работать до 30 декабря.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге открылась выставка "Гардероб императора. К 350-летию со дня рождения Петра Великого".

Фото: Санкт-Петербургская академия художеств