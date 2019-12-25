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В Петербурге открылась выставка картин Филиппа Орлова "Котлован"
Сегодня, 17:03
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В Петербурге открылась выставка картин Филиппа Орлова "Котлован"

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Работы можно увидеть в  Итальянском зале Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина.

В Петербурге можно посетить выставку картин Филиппа Орлова. Проект называется "Котлован". 

Экспозицию открыли в  Итальянском зале Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина. Посетители увидят рисунки, выполненные углем и маркером, а также живописные работы и акварели.

Известно, что художник Филипп Орлов является выпускником Академии Художеств. 

Выставка будет работать до 30 декабря.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге открылась выставка "Гардероб императора. К 350-летию со дня рождения Петра Великого".

Фото: Санкт-Петербургская академия художеств

Теги: академия художеств, выставка котлован, искусство, картины
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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