В реставрационно-хранительском центре Эрмитажа горожане смогут увидеть полную коллекцию нарядов первого императора России.

В Петербурге открылась выставка "Гардероб императора. К 350-летию со дня рождения Петра Великого". Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.

В реставрационно-хранительском центре Эрмитажа горожане смогут увидеть полную коллекцию нарядов первого императора России.

Одежда Петра Великого отражает его пристрастия и увлечения, характер царя. Известно, что именно император влиял на развитие моды в империи.

Ранее на Piter.tv: государственный музей спорта Санкт-Петербурга откроется в конце декабря.

Фото: Телеграм / Эрмитаж