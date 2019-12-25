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В Петербурге открылась выставка "Гардероб императора. К 350-летию со дня рождения Петра Великого"
Сегодня, 15:26
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В Петербурге открылась выставка "Гардероб императора. К 350-летию со дня рождения Петра Великого"

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В  реставрационно-хранительском центре Эрмитажа горожане смогут увидеть полную коллекцию нарядов первого императора России. 

В Петербурге открылась выставка "Гардероб императора. К 350-летию со дня рождения Петра Великого". Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы  Борис Пиотровский.

В  реставрационно-хранительском центре Эрмитажа горожане смогут увидеть полную коллекцию нарядов первого императора России. 

Одежда Петра Великого отражает его пристрастия и увлечения, характер царя. Известно, что именно император влиял на развитие моды в империи.

Ранее на Piter.tv: государственный музей спорта Санкт-Петербурга откроется в конце декабря.

Фото: Телеграм / Эрмитаж

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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