Ленобласть подарила Енакиево картины ленинградских художников

Ленобласть передала полотна в дар музею космонавта Берегового.

Фонд Музея космонавта Георгия Берегового в подшефном Енакиево пополнился картинами художников из Ленинградской области. Об этом сообщили в правительстве 47-го региона. Передача полотен стала частью работы по укреплению культурных и гуманитарных связей между Ленобластью и Донбассом.

Участники акции подчеркнули, что передают картины от чистого сердца, чтобы жителям Енакиево было доступно творчество мастеров Ленинградской земли. Культурный обмен и духовная поддержка остаются важной составляющей общей работы по возвращению к мирной жизни.

Регион продолжает помогать Енакиево, развивая не только инфраструктуру, но и культурную сферу. Переданные картины станут частью выставочной экспозиции музея.

Ранее стало известно о смерти художника и краеведа Владимира Овчинникова, который создал галерею под открытым небом в Боровске.

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