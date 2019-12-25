Ленобласть подарила Енакиево картины ленинградских художников

Фонд Музея космонавта Георгия Берегового в подшефном Енакиево пополнился картинами художников из Ленинградской области. Об этом сообщили в правительстве 47-го региона. Передача полотен стала частью работы по укреплению культурных и гуманитарных связей между Ленобластью и Донбассом.
Участники акции подчеркнули, что передают картины от чистого сердца, чтобы жителям Енакиево было доступно творчество мастеров Ленинградской земли. Культурный обмен и духовная поддержка остаются важной составляющей общей работы по возвращению к мирной жизни.
Регион продолжает помогать Енакиево, развивая не только инфраструктуру, но и культурную сферу. Переданные картины станут частью выставочной экспозиции музея.
Ранее стало известно о смерти художника и краеведа Владимира Овчинникова, который создал галерею под открытым небом в Боровске.
Фото: Freepik
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