Фасады дома Утина в Адмиралтейском районе будут отреставрированы

На работы выделено 44,8 млн рублей.

Часть фасадов дома Исаака Утина в Адмиралтейском районе будет отреставрирована. Соответствующую закупку разместило ООО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург".

На предстоящие работы, которые, как намечено, пройдут в текущем году, выделено 44,8 млн рублей.

Дом банкира Исаака Утина был воздвигнут в 1860 году. Стиль его фасада – необарокко. Для архитектуры того времени в здании была инновация – мансардный этаж.

Дом представляет собой памятник регионального значения. Здесь, в частности, несколько лет жил выдающийся российский инженер, один из основоположников теории автоматического управления, Иван Вышнеградский.

Фасады здания выходят на Конногвардейский бульвар, Галерную улицу и Замятин переулок. В данной закупке говорится о реставрации лицевого фасада вдоль Конногвардейского бульвара и части торцевого - по переулку Замятина.

Специалисты выявили разрушение лакокрасочного и отделочного слоев стен, трещины в карнизах. Требуют работы балконы, оконные блоки.

Собственником дома является ООО "Газпром инвест РГК".

Заявки от фирм, желающих выполнить реставрацию, ждут до 31 марта.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Пушкине пройдет реставрация исторических фасадов дома Савицкой.

Фото: citywalls.ru