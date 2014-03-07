На работы ассигновано почти 24 млн рублей.

В Пушкине пройдет реставрация исторических фасадов дома Савицкой (Московская ул., д.15, лит. А). Соответствующую закупку, по итогам конкурса которой намечено найти исполнителя работ, разместила администрация этого района Санкт-Петербурга.

На работы выделено почти 24 млн рублей из бюджета города, они будут проходить в текущем году.

Это здание известное, как дом Савицкой, находится в историческом центре Царского Села и своим фасадом в стиле модерн включено в застройку Московской улицы. Построено оно было в 1904-1905 годах, является объектом культурного значения регионального значения. В 1956 году дом был расширен пристройкой новой части. Соответственно, к исторической части относятся два первых этажа здания.

В здании находится городская поликлиника № 60.

Специалисты выявили на фасадах различные вызванные временем повреждения. Во время намеченных работ планируется по максимуму сохранить оригинальные материалы отделки.

Заявки от компаний, желающих осуществить проект, принимают до 29 марта.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Петербурге на продолжение реставрации памятника Николаю I ассигновано 40 млн рублей.

Фото: Википедия