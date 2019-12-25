В Петербурге выделено почти 40 млн рублей на продолжение реставрации памятника Николаю I

Соответствующие работы предполагается завершить в ноябре.

В Санкт-Петербурге выделено почти 40 млн рублей на продолжение реставрации памятника императору Николаю I на Исаакиевской площади. Соответствующую закупку разместило СПб ГКУ "Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры".

По итогам ее конкурса с ограниченным участием, - монумент является памятником федерального значения, - предполагается определить исполнителя предстоящих работ.

Финансирование в объеме почти 40 млн рублей предоставляет бюджет Петербурга, они будут продолжаться до ноября.

Как известно, реставрация памятника императору длится уже не первый год. Во время намеченных работ специалисты займутся реставрацией гранитных блоков постамента, цоколя, бордюрных камней. Также они установят восстановленные ранее решетки ограждения и фонари, займутся сборкой и монтажом декоративных элементов, разберут инвентарные леса.

Как сообщало ранее Piter.tv, реставрация известного памятника "Государю-рыцарю" на Исаакиевской площади началась в 2018 году. КГИОП выделил на реставрацию шестиметровой конной статуи 121,8 млн рублей.

Фото: Википедия