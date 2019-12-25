Памятник Николаю I на Исаакиевской площади полностью отреставрируют в 2021 году

На работы выделено 121,8 млн рублей.

Памятник императору Николаю I на Исаакиевской площади проходит второй этап реставрации: после ремонта ограды и фонарей, а также разработки проектной документации обновления монумента специалисты ООО "РМ "Наследие" занялись непосредственно реставрацией.

Масштабные работы стартовали в 2018 году, КГИОП выделил на реставрацию шестиметровой конной статуи 121,8 млн рублей. На протяжении ХХ века статую из белого мрамора, шокшинского кварцита и сердобольского гранита обновляли только локально, поэтому перед работами пришлось составлять самую полную картину состояния монумента, проводить различные обследования и дефектоскопию. Четыре барельефа о главных событиях правления императора привезли в мастерские, специалисты ремонтируют также арматуры, декор вензелей и фриза, литеры посвятительный надписи.

Памятник полностью отремонтируют в 2021 году, обновится также подсветка монумента, вернется на место ограда и фонари, законсервируются металлические элементы.

Ранее мы сообщали, что отливку памятника Александру Башлачеву в Петербурге начнут в ноябре.

Фото: Piter.TV