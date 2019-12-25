Отливку памятника Александру Башлачеву в Петербурге начнут в ноябре

Установка скульптуры переносится на следующий год.

В четверг, 29 октября, стало известно, что скульптор Мария Иванова-Очерет планирует начать отливку памятника Александру Башлачеву в ноябре. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Скульптуру установят в 2021 году на фоне железнодорожного Финляндского моста на набережной Невы. Напомним, что установку памятника музыканту поддержали Борис Гребенщиков, Диана Арбенина и Александр Сокуров.

Конкретной даты установки пока нет, потому что проект находится на стадии согласования, однако Иванова-Очерет отметила, что все работы идут по плану.

Ранее мы писали, что в Петербурге подсветили скульптуру "Четыре сфинкса" и памятник Пушкину.

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