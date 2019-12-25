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В Петербурге подсветили скульптуру "Четыре сфинкса" и памятник Пушкину
Сегодня, 17:40
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smirenny

В Петербурге подсветили скульптуру "Четыре сфинкса" и памятник Пушкину

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Речь идет о памятниках на Пулковском шоссе.

В среду, 28 октября, стало известно, что специалисты "Ленсвета" подсветили два памятника на Пулковском шоссе, сообщили в пресс-службе компании. 

Работники оформили композицию Фонтан-грот-поилка "Четыре сфинкса" на Пулковском шоссе, 53, и памятник Александру Сергеевичу Пушкину на перекрестке Петербургского и Пулковского шоссе. Подсветка появилась в рамках еализации программы подсветки городских скульптур и памятников.

Скульптуры Летнего сада укрыли на зиму: взгляд Piter.TV.

Фото: lensvet.spb.ru

Теги: памятник, подсветка, подсветка памятника
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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