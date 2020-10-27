Скульптуры Летнего сада укрыли на зиму: взгляд Piter.TV

Теперь полюбоваться скульптурами посетители Летнего сада смогут только весной.

Скульптуры Летнего сада укрыли на зиму от снега и холодов. Мраморные скульптуры обернули хлопковой тканью и закрыли специальными футлярами. Среди них уникальная статуя "Мир и изобилие", созданная по заказу Петра I.

На территории Летнего сада после реставрации 2009-2011 годов остался один мраморный подлинник, на фоне которого мы и снимаемся. Это аллегория внештатского мира или "Мир и изобилие". Особенное произведение, потому что это первый мраморный памятник в России. Галина Хвостова, хранительница скульптуры Летнего сада

Всего Летнем саду 91 скульптура, за пять дней специалисты укроют каждую из них. Ранее в саду отключили фонтаны и подготовили к зиме деревья и растения.

Летний сад готовится к зиме. Сейчас все кадочные растения, которые стояли на дорожках и баскетах сада убраны в оранжерею, подготовлены для зимовки. Для них там создан специальный климатический контроль, досветка, которой не хватает в нашем климате. Убираются вазы все фигурные. Все стрижки уже проведены, остается готовиться к следующему году. Ольга Черданцева, главная хранительница Летнего сада

Полюбоваться скульптурами можно будет весной: футляры снимут в мае после просушки сада.

Ранее мы рассказывали об акции "Древо жизни" в Летнем саду. Внеплановая посадка дерева была связана с сильным штормом в сентябре этого года.

Фото и видео: Piter.TV