В Летнем саду посадили молодую липу в рамках проекта "Древо жизни"

Новую липу привезли из петербургского питомника.

В Летнем саду высадили молодую липу в рамках проекта "Древо жизни". Внеплановая посадка дерева связана с сильным штормом в сентябре этого года. За время существования благотворительного проекта "Древо жизни" в Летнем саду уже высадили более 40 деревьев.

Здесь старый клен был, он сломался, упал на парадный партер, сломал нам вазу замечательную, в результате погибло молодое дерево, которое было в аллейной посадке. Мы кинули клич в интернет, первой откликнулась компания Синергия технологий из города Казань. Мы связались с ними, оказалось, что они очень любят Петербург и Летний сад, и решили поддержать "Русский музей". Ольга Черданцева, главная хранительница садов "Русского музея"

Дерево посадили на углу Парадного партера напротив знаменитой Фельтеновской ограды. В честь посадки дерева в саду в последний раз перед зимним периодом включили фонтан.

В конце октября в Летнем саду планируют укрыть скульптуры специальными футлярами.

Фото и видео: Piter.TV