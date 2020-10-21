В Летнем саду посадили молодую липу в рамках проекта "Древо жизни"

В Летнем саду высадили молодую липу в рамках проекта "Древо жизни". Внеплановая посадка дерева связана с сильным штормом в сентябре этого года. За время существования благотворительного проекта "Древо жизни" в Летнем саду уже высадили более 40 деревьев.
Здесь старый клен был, он сломался, упал на парадный партер, сломал нам вазу замечательную, в результате погибло молодое дерево, которое было в аллейной посадке. Мы кинули клич в интернет, первой откликнулась компания Синергия технологий из города Казань. Мы связались с ними, оказалось, что они очень любят Петербург и Летний сад, и решили поддержать "Русский музей".
Ольга Черданцева, главная хранительница садов "Русского музея"
Дерево посадили на углу Парадного партера напротив знаменитой Фельтеновской ограды. В честь посадки дерева в саду в последний раз перед зимним периодом включили фонтан.
В конце октября в Летнем саду планируют укрыть скульптуры специальными футлярами.
Фото и видео: Piter.TV
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