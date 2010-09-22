Петербургской Академии художеств 266 лет

17 ноября исполнилось 266 лет со дня основания Академии художеств, которая стала первым и единственным высшим художественным учебным заведением страны вплоть до начала 20-го века.

Академия продолжает свою просветительскую миссию в тандеме с Академией имени Штиглица, открывая новые таланты и обучая художников, графиков, архитекторов и скульпторов. Об этом с своем телеграм-канале написал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

В честь юбилея двух академий в Большом выставочном зале академии Штиглица была организована выставка "Образ героя 2023", объединившая работы студентов и преподавателей обеих школ. Экспозиция включает картины, графику, рисунки и художественные текстильные изделия, а также проекты монументов в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда, разработанные студентами. Выставка будет открыта до 1 декабря.

Ранее сообщалось, что загрузка отелей Петербурга за год выросла на 10%.

Фото: Telegram / Пиотровский Online