Загрузка отелей Петербурга за год выросла на 10%

Сложнее всего во времена после пандемии восстанавливаются пятизвёздочные отели, которые всё ещё отстают от показателей 2019 года на 19%.

Загрузка отелей Северной столицы возросла на 10% в сравнении с показателями 2022 года. Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский в своём Telegram-канале.

Основная часть выручки пришлась на июль, когда в гостиницах города было занято 83% номеров. В двухзвёздочных заведениях загрузка и вовсе достигала 90%, а в трёхзвёздочных она была равна 88%.

Сложнее всего во времена после пандемии восстанавливаются пятизвёздочные отели, которые всё ещё отстают от показателей 2019 года на 19%. Трёхзвёздочные гостиницы смогли за это время нарастить показатель на 5%.

Предварительно ноябрьскую загрузку петербургских отелей оценили на 65; в декабре она может составить до 57%.

Ранее мы сообщили о том, что оптовая торговля в Петербурге рухнула почти на 20% с начала года.

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