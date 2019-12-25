Оптовая торговля в Петербурге рухнула почти на 20% с начала года

Общий оборот городских организаций за сентябрь достиг только 2,2 трлн рублей: это меньше цифр за аналогичный период 2022 года на 7%.

В Северной столице заметно снизились показатели оптовой торговли. Как пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на данные Петростата, за первые 9 месяцев года провал в сфере составил 19,5% по сравнению с прошлогодними показателями. При этом за сентябрь произошёл небольшой прирост на 0,5%.

Общий оборот городских организаций за сентябрь достиг только 2,2 трлн рублей: это меньше цифр за аналогичный период 2022 года на 7%.

Однако в других сферах положение не такое катастрофичное: например, восстановление в розничной торговле города составило 20% за месяц и 7% с января. В областях транспортировки и хранения за месяц зафиксировали прирост в 20,7% за месяц и 20% с начала года.

Ранее мы сообщили о том, что продажи премиум-квартир в Петербурге выросли на треть.

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