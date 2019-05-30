Продажи премиум-квартир в Петербурге выросли на треть

В общей сложности за первые 9 месяцев было куплено 666 квартир, общая площадь которых составляет 48 тыс. кв.м.

С начала года продажи премиальных квартир в Северной столице выросли на треть. Об этом сообщило издание "Деловой Петербург", ссылаясь на аналитиков компании Nikoliers.

В общей сложности за первые 9 месяцев было куплено 666 квартир, общая площадь которых составляет 48 тыс. кв.м. Это на 35% больше, чем показатель 2022-ого. На данный момент на этапе поиска покупателя находятся квартиры премиум-класса на общую сумму 105,3 млрд, что на 15% превышает прошлогодние показатели. Средняя стоимость одного кв.м. составляет 443,2 тыс. рублей.



По данным экспертов, наиболее востребованными объектами премиальной недвижимости Петербурга всё ещё считаются апартаменты.

Ранее мы сообщили о том, что с начала года объём инвестиций в петербургскую недвижимость составил 95 млрд рублей.

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