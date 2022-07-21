Стало известно, когда в "доме Лермонтова" на Садовой может начаться реставрация

Дом находится в оперативном управлении Мариинского театра.

Сотрудников Мариинского театра разместят в доме №61 на Садовой улице. Когда-то там жил Михаил Лермонтов, и петербуржцы хотели видеть в доме музей. Однако судьба здания уже определена, пишет "Петербургский дневник".

Проект реконструкции разработала архитектурная мастерская "Б2" по руководством архитектора Феликса Буянова. На данный момент завершается разработка историко-культурной экспертизы проектной документации. По мнению архитектора, к работам могут приступить уже осенью.

В Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры судятся с Мариинском театром из-за неисполнения обязательств. На театр возложена ответственность по сохранению объекта культурного наследия. Проект по сохранению дома должен был быть разработан раньше, до ноября 2021 года. В связи с этим КГИОП направил исправительный лист судебным приставам.

Отмечается, что мемориальная зона в память о поэте все же будет. Под будущий музей готовы отвести 250 кв. метров.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что Дом Басевича реконструируют под апартаменты для артистов Академии танца Бориса Эйфмана.

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Фото: ВКонтакте / Заброшенный Петербург / Александр Румянцев