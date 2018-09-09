Дом Басевича реконструируют под апартаменты для артистов Академии танца Бориса Эйфмана

На эти нужды планируют направить 2,7 млрд рублей. Здание, так и не признанное объектом культурного наследия, преобразуют до конца 2024 года.

Комит госзаказа Петербурга объявил тендер на проведение строительства и реконструкции комплекса зданий "дом Басевича" на Большой Пушкарской улице для нужд Академии танца имени Бориса Эйфмана. Цена контракта на данный момент составляет 2,731 млрд рублей.

Планируется, что в здании, которое пережило несколько пожаров, разместят апартаменты для артистов. Для этого будущий подрядчик должен будет воссоздать 6-ой и 7-ой этажи здания по историческим эскизам, а также вернуть прежнюю стилистику фасадных решений внутреннего двора с небольшими изменениями. Лицевая часть дома, которая выходит на Большую Пушкарскую будет сохранена. Также пройдут работы над инженерными коммуникациями.

Первый этаж включит в себя вестибюль, спортивно-оздоровительный блок и репетиционный зал с раздевалками, а остальные этажи будут предназначены для проживания танцоров.

Напоним, что "дом Басевича" был построен в 1912 году, однако КГИОП так и не внёс его в перечень объектов культурного наследия.



Оконченные работы необходимо представить до 31 декабря 2024 года. Заявки на участие в электронном аукционе можно подать до 4 августа.

Ранее мы сообщили о том, что часть"Дома Фурмана" у Выборгской выставили на торги.

Фото: Piter.TV