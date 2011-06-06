Часть"Дома Фурмана" у Выборгской выставили на торги

Аукцион коснется строения общей площадью 4,4 тыс. кв. м.

"Дом Б. Е. Фурмана" у станции метро "Выборгская" в Северной столицы частично выставлен на торги. Лот представляет собой аварийный участок здания площадью 4,4 тыс. кв. м. Его начальная цена составляет 107,3 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Российского аукционного дома.



Отметим, что здание в 5 этажей расположено по адресу: улица Смолячкова, дом №15-17. Часть, которую собираются выставить на аукционе, продадут согласно распоряжению Комитета имущественных отношений (КИО) Петербурга.

Старт трогов намечен на 4 августа. Подать заявку на участие можно будет до 27 июля.

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Фото: Citywalls.ru