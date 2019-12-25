Реконструкция Конюшенного ведомства временно заморожена по решению суда

В качестве исца выступило ООО "БИМС", которое не было допущено до конкурса.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти приостановил реконструкцию Конюшенного ведомства на неизвестный срок в ответ на иск от недопущенной до торгов компании ООО "БИМС". Такая информация появилась в базе арбитражных дел.

Как выяснилось из представленных материалов, истец подал заявку на участие в конкурсе на проведение работ, но комиссия отклонила её. Кроме того, реконструкция объекта угрожает интересам потенциального инвестора, который обязался провести мероприятия в комплексе "Конюшенного ведомств" 14 июня.

Слушания по делу состоятся 20 августа.

Ранее мы сообщили о том, что cуд обязал инвестора восстановить сгоревшее историческое здание в Песочном

Фото: Citywalls.ru