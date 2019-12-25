Суд обязал инвестора восстановить сгоревшее историческое здание в Песочном

Объект считался повреждённым на 89% ещё при продаже.

Решением Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти к ООО "Балтийская энергостроительная компания" выдвинуто требование о восстановлении исторического здания на Заводской улице в посёлке Песочный в течение двух лет. Об этом сообщает издание "Деловой Петербург".

Инвестор приобрёл здание в 2020 году — то есть,в тот момент, когда оно уже серьезно пострадало от пожаров и было повреждено почти на 90%. Требований к восстановлению при заключении сделки не выносилось.

По данным КГИОП, объекта и вовсе больше не существует. Ведомство провело проверку, в результате которой выяснилось, что в здании имеются признаки демонтажа. В связи с этим комитет обратился в суд. Судя по всему, эскизный проект строительства уже подготовлен.

Ранее мы сообщили о том, что проект квартала Сета Солберга в Выборге получил одобрение Главгосэкспертизы.

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