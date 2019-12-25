Проект квартала Сета Солберга в Выборге получил одобрение Главгосэкспертизы

Преобразовывать пространства под нужды театра "Святая крепость" могут начать уже в 2022 году.

Главгосэкспертиза вынесла сове одобрение проекту реставрации квартала Сета Солберга в Выборге. По задумке разработчиков концепции – архитектурного бюро "Студия 44" – на месте руин появится театральный кластер. Возведение квартала может начаться уже в этом году, сообщил председатель комитета по сохранению культурного наследия Ленинградский области Владимир Цой в соцсетях.

Средства на реставрацию будут выделены с помощью займа правительства страны у Нового банка БРИКС. Сам 47-ой регион также поучаствует в работах, профинансировав установку инженерных коммуникаций, капремонт ближайших домов и благоустройство.

Напомним, что в квартале решено создать театр "Святая Крепость" со зрительным залом на 400 мест, фойе, атриумом, кафе и галереей. Здание Бывшего Дома губернского правления преобразуют в театральную гостиницу. Там же появятся репетиционные залы и ресторан.

Полностью проект намерены завершить в 2026 году.

Ранее мы сообщили о том, что дополнительную "Ласточку" запустят между Петербургом и Выборгом.

Фото: ВКонтакте / Владимир Цой