Дополнительную "Ласточку" запустят между Петербургом и Выборгом

Сейчас компания решает этот вопрос совместно с РЖД.

В среду, 13 июля, стало известно, что могут запустить дополнительную электричку "Ласточку" между Петербургом и Выборгом. Об этом сообщает пресс-служба АО "СЗППК", передают "Невские новости".

Как рассказали в пресс-службе, в настоящее время компания совместно с РЖД прорабатывает вопрос назначения еще одного поезда "Ласточка" на маршруте Санкт-Петербург — Выборг в дневное время. В случае наличия технической возможности будет организована работа по его включению в транспортный заказ субъектов РФ на следующий год.

Напомним, что между Петербургом и Минском запустят дополнительные поезда. Из Минска поезд № 250/249 с 14 июля по 25 августа будет выходить по четвергам в 19:15 и прибывать в Петербург по пятницам в 9:20. В обратном направлении состав будет курсировать с 17 июля по 28 августа по воскресеньям, отправляясь из Петербурга в 20:40 и прибывая в Минск в 10:21 понедельника.

Ранее мы писали, что в Новгородской области после покупки билетов на поезд пропала 37-летняя петербурженка.

Фото: Piter.tv

