Дополнительный поезд запустили между Петербургом и Минском

Из Минска поезд № 250/249 с 14 июля по 25 августа будет выходить по четвергам в 19:15 и прибывать в Петербург по пятницам в 9:20.

В первый рейс 14 июля отправится дополнительный поезд "Минск-Петербург". Об этом рассказали на Белорусской железной дороге.

Из Минска поезд № 250/249 с 14 июля по 25 августа будет выходить по четвергам в 19:15 и прибывать в Петербург по пятницам в 9:20. В обратном направлении состав будет курсировать с 17 июля по 28 августа по воскресеньям, отправляясь из Петербурга в 20:40 и прибывая в Минск в 10:21 понедельника.

Поезд будет делать остановки на территории Белоруссии на станциях Жодино, Борисов, Толочин, Орша и Витебск.

Ранее мы сообщали, что в Брянской области сработало взрывное устройство на железной дороге. В результате хлопка никто не пострадал.

Фото: Piter.tv

