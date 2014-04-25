В Брянской области сработало взрывное устройство на железной дороге

В результате хлопка никто не пострадал.

В субботу, 9 июля, в Унечском районе Брянской области на железных путях сработало взрывное устройство. На перегоне Робчик – Песчанка прогремел хлопок. Об этом сообщили на портале lenta.ru.

По информации губернатора региона Александра Богомаза, никто не пострадал. Однако от взрыва серьезно повредился поезд. Выпали стекла в кабине машиниста.

На место случившегося приехали оперативные службы. Подробности уточняются.

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Фото: Pxhere