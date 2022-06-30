Херсонский депутат, чью машину взорвали, проходит лечение в Крыму

Алексей Ковалев назвал предполагаемых виновных в диверсии против него.

Депутат городского совета Голой Пристани в Херсонской области, а также по совместительству бывший член правящей украинской партии "Слуга народа" Алексей Ковалев рассказал о том, что после выписки из больницы (с 4 июля) намерен вернуться к исполнению рабочих обязанностей. Соответствующее заявление политик сделал в общении с журналистами. В настоящее время мужчина госпитализирован в одной из медицинских учреждений Крыма, так как ранее его автомобиль был подорван.

Я жив, здоров…Сейчас люди остались один на один с теми проблемами, с теми вызовами, которые у нас сегодня есть в Херсонской области. Первоочередные задачи - это помощь людям в доставке и развозке медикаментов и продуктов. Алексей Ковалев, депутат

Политик полагает, что диверсию его как украинского гражданина устроили местные спецслужбы, находящиеся под контролем киевского режима. Алексей Ковалев заметил, что Украина не смогла его запугать, поэтому он останется на своих избирательном округе до завершения полномочий в 2023 году".

СМИ: взрыв автобуса в Воронеже летом 2021 года могли устроить диверсанты с Украины.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости