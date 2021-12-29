СМИ: взрыв автобуса в Воронеже летом 2021 года могли устроить диверсанты с Украины

Утверждается, что после ЧП подозреваемые покинули территорию РФ по иностранным паспортам.

Причиной взрыва автобуса в Воронеже в августе прошлого могла быть украинская диверсия. Об этом пишет газета "Московский комсомолец", ссылаясь на информированный источник.

Собеседник издания отметил, в настоящее время версии взрыва газового баллона в салоне транспортного средства и конкуренции между компаниями-перевозчиками не рассматриваются. Источник утверждает, взрыв устроили выходцы из Украины с целью дестабилизации обстановки в регионе.

По словам собеседника "МК", подозреваемые после совершения преступления покинули территорию РФ по иностранным паспортам.

Напомним, 12 августа 2021 года в Воронеже произошел взрыв в пассажирском автобусе ПАЗ. В результате ЧП пострадали 26 человек, двое из них скончались. Изначально предполагалось, что причиной взрыва могла стать неисправность газового баллона, эту информации опровергли в компании-перевозчике, заявив, что ТС работало на дизельном топливе.

Ранее на Украине задержали срочника, который расстрелял сослуживцев.

Фото: Telegram / 112