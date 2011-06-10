Трагедия попала на запись видеорегистратора.

Опубликовано видео взрыва автобуса в Воронеже. В социальных сетях появился момент трагедии с пассажирским транспортом, в которой пострадали 18 человек. Запись велась на видеорегистратор машины, которая стояла за поврежденным автобусом. На кадрах видна яркая огненная вспышка. В этот момент автобус, следовавший по маршруту под номером 10, находился на остановке. Затем камера зафиксировала сам взрыв. От него вылетели стекла и деформировалась крыша. После этого люди начали выбираться из салона автобуса, а очевидцы побежали им на помощь.

Напомним, что инцидент произошел вечером 12 августа около торгового центра "Галерея Чижова" в Воронеже. ПАЗ взорвался вместе с пассажирами. По данному факту возбуждено уголовное дело. Очевидцы взрыва автобуса в Воронеже рассказали о мощной ударной волне.

Видео: Telegram / Раньше всех. Ну почти.