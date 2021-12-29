Украинского срочника, который расстрелял сослуживцев, задержали

МВД Украины создаст спецкомиссию для изучения обстоятельств ЧП.

Солдата-срочника Национальной гвардии Украины, который открыл огонь по сослуживцам, задержали. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил глава МВД страны Денис Монастырский.

По словам министра, Артемия Рябчука с оружием задержали правоохранители на территории Днепропетровской области. Монастырский отметил, что будет создана специальная комиссия по изучению обстоятельств ЧП, которая изучит обстоятельства прохождения стрелком медкомиссии, а также его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию.

После изучения условий и обстоятельств, приведших к трагедии, будут сделаны выводы. Включая персонал. Уверен, что нужно тщательно проанализировать, как Украина построила многолетнюю военную службу, каковы ее преимущества и недостатки и что нужно кардинально менять. Денис Монастырский, глава МВД Украины

Напомним, ночью 27 января на территории завода "Южмаш" Рябчук во время получения автомата в карауле расстрелял сослуживцев, после чего сбежал с оружием. Пять человек были убиты, еще пятеро получили ранения. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства и причины инцидента устанавливаются.

Ранее три человека пострадали при перестрелке в Калининграде.

Видео: Telegram/Политика Страны

Фото: Telegram / Mash