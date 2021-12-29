Три человека пострадали при перестрелке в Калининграде

Неизвестные устроили стрельбу на улице в Калининграде. Об этом журналистам рассказала руководитель региональной пресс-службы правоохранительных органов Светлана Поставничая. Согласно уточненным сведениям от МВД, пострадавшими считаются трое местных жителей. Злоумышленники открыли огонь из травматического оружия.
Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход оперативных мероприятий взят на особый контроль руководством областного УМВД.
Светлана Поставничая, глава пресс-службы МВД по региону
Известно, что преступление совершено по улице 9 Апреля. Конфликт возник между водителями и пассажирами двух транспортных средств. Пациентом стал мужчина, у которого медики диагностировали ранение в область лопатки. У второго пострадавшего выявлено проникающее ранение в область грудной клетки. Он находится в реанимационном отделении.
Для ликвидации правонарушения Росгвардия привлекала три группы задержания.
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Фото и видео: Telegram / Калининград №1, ВК / Типичный Калининград
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