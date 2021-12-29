Солдат-срочник расстрелял сослуживцев на Украине

ЧП произошло во время выдачи оружия.

В украинском городе Днепре солдат срочной службы Национальной Гвардии Украины открыл огонь по сослуживцам. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Украины.

Инцидент произошел ночью 27 января на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш". Срочник Артемий Рябчук во время выдачи автомата из комнаты хранения оружия расстрелял сослуживцев, находящихся в карауле, после чего скрылся. В результате ЧП пять человек погибли, еще столько же получили ранения.

На территории города введен план "Сирена". Стрелка пока не нашли. На месте происшествия работает специальный отряд Тактико-оперативного реагирования.

Ранее российского блогера-гонщика арестовали на 11 суток.

Фото: МВД Украины

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