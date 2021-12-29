Российского блогера-гонщика арестовали на 11 суток

Российскому блогеру Гоше Ерохину назначили 11 суток административного ареста. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел РФ.
По данным ведомства, правоохранители изучили видеоролики, которые блогер опубликовал в интернете, и выявили ряд нарушений правил дорожного движения. Ерохина остановили на улице полицейские и задержали. На него составили семь административных протоколов.
<…> В том числе за управление ТС водителем, не имеющим права управления, и за невыполнение водителем, не имеющим права управления ТС, законного требования сотрудника полиции о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения.
из сообщения МВД РФ
В настоящее время автомобиль блогера помещена на спецстоянку, государственные регистрационные знаки изъяты. В ведомстве добавили, что в прошлом году блогер привлекался к административной ответственности 21 раз.
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Фото и видео: МВД Медиа
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