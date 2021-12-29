Российского блогера-гонщика арестовали на 11 суток

На него составили семь административных протоколов.

Российскому блогеру Гоше Ерохину назначили 11 суток административного ареста. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел РФ.

По данным ведомства, правоохранители изучили видеоролики, которые блогер опубликовал в интернете, и выявили ряд нарушений правил дорожного движения. Ерохина остановили на улице полицейские и задержали. На него составили семь административных протоколов.

<…> В том числе за управление ТС водителем, не имеющим права управления, и за невыполнение водителем, не имеющим права управления ТС, законного требования сотрудника полиции о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения. из сообщения МВД РФ

В настоящее время автомобиль блогера помещена на спецстоянку, государственные регистрационные знаки изъяты. В ведомстве добавили, что в прошлом году блогер привлекался к административной ответственности 21 раз.

Ранее шестеро рабочих насмерть отравились угарным газом в теплице в Волгоградской области.

Фото и видео: МВД Медиа