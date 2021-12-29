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Шестеро рабочих насмерть отравились угарным газом в теплице в Волгоградской области
Сегодня, 12:42
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Шестеро рабочих насмерть отравились угарным газом в теплице в Волгоградской области

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Тела мужчин обнаружил работник КФХ.

В Волгоградской области шестеро мужчин насмерть отравились угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

Инцидент произошел 26 января на территории крестьянско-фермерского хозяйства в Рахинском сельском поселении. По данным следствия, один из рабочих КФХ пришел в теплицу, где обнаружил тела шестерых коллег. После этого он позвонил в "скорую".

Предварительно установлено, что причиной гибели мужчин является отравление угарным газом. В беседе с ИА "Городские вести" глава администрации Среднеахтубинского района Николай Патрин заявил, что рабочие в теплице использовали генератор, который по какой-то причине вышел из строя, вследствие чего мужчины погибли.

Сообщивший о ЧП был доставлен в медицинское учреждение. Возбуждено уголовное дело по статье о причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.

Ранее в Воронеже пьяный американец избил полицейского.

Фото: СК России

Теги: волгоградская область, выхлопные газы, отравление угарным газом
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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