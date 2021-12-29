Иностранцу выбрана мера пресечения в виде ареста.

В Воронеже пьяный американец избил полицейского. Об этом рассказали официальные представители Следственного комитета России. В настоящее время иностранец задержан. Его обвиняют в дебоше, который произошел в вагоне пассажирского поезда, а также нападении на представителя закона.

Возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего гражданина США по признакам преступления... "применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. пресс-служба СК РФ

Преступление было совершено вечером 17 января. В управление МВД был доставлен гражданин США, который нарушал общественный порядок. Мужчина находился в нетрезвом состоянии. Он несколько раз ногой ударил сотрудника правоохранительных органов. Суд принял решение отправить фигуранта расследования под стражу.

На Алтае завели дело после того, как родители выгнали мальчика на мороз.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России

