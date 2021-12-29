На Алтае завели дело после того, как родители выгнали мальчика на мороз

СК РФ обвиняет должностные лица в халатности.

На Алтае завели еще одно уголовное дело после того, как родители выгнали мальчика на мороз. Об том рассказали представители Следственного комитета России. Ранее по социальным сетям распространился ролик с издевательствами над ребенком. На кадрах было видно, что пострадавший находится на холоде без обуви.

Позже следователи установили, что на улицу сына выгнала мать и отчим. Таким образом они решили наказать несовершеннолетнего за плохое поведение. По факту произошедшего органы опеки забрали из семьи самого пятилетнего мальчика, а также двух его братьев. Женщина задержана, как и ее сожитель. В СК РФ считают, что должностные лица из органов профилактики безнадзорности располагали достоверной информации о социальном положении пострадавших трех детей из села Селезнево, однако в полном мере не предприняли мер воздействия, которые предотвратили бы факты жестокости по отношению к несовершеннолетним.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (за халатность). пресс-служба СК РФ по региону

Следствие полагает, что ответственные лица знали о регулярных побоях в отношении детей, но решили не изымать их из проблемной семьи.

Стали известны подробности истории с нападением лошади на мальчика в Шуваловском парке.

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