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Стали известны подробности истории с нападением лошади на мальчика в Шуваловском парке
Сегодня, 19:14
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Стали известны подробности истории с нападением лошади на мальчика в Шуваловском парке

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Пони испугался шуршащего пакета.

Известно, что накануне, 22 января, 5-летний ребенок гулял вместе с родителями. В парке малышу предложили покормить коня. Неожиданно лошадь лягнула ребенка по голове. Малыш попал в реанимацию. Об этом сообщили  в пресс-службе регионального ГУВД.

По словам заводчика, пони испугался шуршащего пакета, который в руках держал мальчик. Поэтому конь и лягнул ребенка. 

Известно, что у маленького пациента диагностировали черепно-мозговую травму и перелом височной кости. Сейчас пациент находится в реанимации. Делом занялся следственный комитет.

Ранее на Piter.tv: в Шуваловском парке пострадали четыре человека во время драки лошадей.

Фото: Вконтакте / Шуваловский парк

 

Теги: агрессивная лошадь, лошадь ударила ребенка, пони, пострадал ребенок, шуваловский парк
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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