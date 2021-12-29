Стали известны подробности истории с нападением лошади на мальчика в Шуваловском парке

Пони испугался шуршащего пакета.

Известно, что накануне, 22 января, 5-летний ребенок гулял вместе с родителями. В парке малышу предложили покормить коня. Неожиданно лошадь лягнула ребенка по голове. Малыш попал в реанимацию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУВД.

По словам заводчика, пони испугался шуршащего пакета, который в руках держал мальчик. Поэтому конь и лягнул ребенка.

Известно, что у маленького пациента диагностировали черепно-мозговую травму и перелом височной кости. Сейчас пациент находится в реанимации. Делом занялся следственный комитет.

Ранее на Piter.tv: в Шуваловском парке пострадали четыре человека во время драки лошадей.

Фото: Вконтакте / Шуваловский парк