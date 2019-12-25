В "Царском Селе" появился новый пони для занятий с детьми

Сладкому капризу шесть лет, он относится к пони-классу и имеет серую масть, которая с возрастом станет светлее.

В конном комплексе музея-заповедника "Царское Село" пополнение: на Императорской ферме поселился пони по кличке Сладкий каприз. Внутри коллектива его зовут проще — Серый или Серёжа. Животное приобрели в одном из конных клубов Ленинградской области, и теперь он стал полноценным участником работы комплекса. Об этом рассказали в пресс-службе музея.

Сладкому капризу шесть лет, он относится к пони-классу и имеет серую масть, которая с возрастом станет светлее. Это второй пони в музейном хозяйстве: первым здесь уже полтора года живёт Карамелька, хорошо знакомая посетителям и юным ученикам. Оба пони задействованы в обучении детей основам верховой езды и работе с лошадьми.

Новый обитатель быстро освоился на ферме, нашёл общий язык с другими лошадьми — в том числе с орловскими рысаками — и без конфликтов влился в распорядок комплекса. По словам сотрудников, Серый отличается спокойным характером, легко идёт на контакт и хорошо чувствует себя в работе с детьми. Кроме занятий, пони проявляет интерес к прыжкам через препятствия, и в ближайший сезон его планируют подготовить к участию в соревнованиях по конкуру.

Сладкий каприз живёт в отдельном деннике, много времени проводит на выгуле и уже обзавёлся своими гастрономическими предпочтениями — особенно любит морковь и яблоки. В общении с детьми он проявляет терпение и внимательность, что важно для учебного процесса.

Императорская ферма, входящая в состав музея-заповедника, была недавно отреставрирована. Это исторический комплекс XIX века, где сегодня содержатся 26 лошадей разных пород. Конюшня размещается в здании, которое в императорское время использовалось как коровник. Конный комплекс открыт для посетителей: здесь проходят занятия для взрослых и детей с пяти лет, а также популярные прогулки верхом по Александровскому парку.

Фото: ГМЗ "Царское Село"